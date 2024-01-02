Также Украина нуждается в большем количестве боеприпасов и запчастей к переданной технике, отметили в Бундестаге.

На фоне очередного массированного ракетного удара России по Украине утром 2 января 2024 года в Германии раскритиковали медленные поставки вооружения. Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представительница Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

"Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей, и нужно немедленно отправить Taurus, чтобы окончательно усложнить России возможность пополнения запасов", – цитирует ее слова портал t-online.

Она подчеркнула, что лозунг о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" останется лишь словами, "если мы не продолжим поддерживать Украину вместе с нашими европейскими партнерами в гораздо большей степени".

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"И разрекламированная европейская коалиция F-16 должна заработать гораздо быстрее, если мы хотим противостоять российскому превосходству в воздухе. Путин рассчитывает на то, что мы боимся собственной храбрости. И он, очевидно, прав. Это колебание очень горькое", – подчеркнула депутат.

Кроме того, пресс-секретарь по вопросам безопасности "Зеленых" Сара Нанни в комментарии изданию подчеркнула, что "необходима определенность в планировании, когда речь идет о немецкой поддержке" Украины. По ее словам, пока этой помощи "недостаточно из-за напряженных дискуссий по бюджету".

В то же время она отметила, что Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчастях для крупной техники, которую мы поставляем".

Оружие для Украины: это стоит знать

Издание Defense Express пишет, что в новом, 2024 году Украина может получить немало нового вооружения от партнеров. Речь идет, в частности, о долгожданных истребителях F-16, а также возможной передаче ракет ATACMS с большей дальностью и немецких Taurus.

29 декабря 2023 года также сообщалось, что Великобритания отправит Украине две сотни ракет ПВО для защиты от российских бомбардировок. Такое заявление на фоне масштабной атаки по Украине со стороны РФ сделал британский министр обороны Грант Шаппс.

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