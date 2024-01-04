Заседание Совета Украина-НАТО состоится на уровне послов.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на 10 января созывает заседание Совета Украина-НАТО из-за недавних ракетные и дроновые атаки Российской Федерации против украинских городов и гражданского населения.

Как сообщил представитель НАТО Дилан Уайт в сети X (Twitter), встреча состоится на уровне послов в среду.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает встречу Совета Украина-НАТО в среду, 10 января, на уровне послов в ответ на запрос Украины после последних российских ракетных атак и атак дронов", - сообщил Уайт.

Видео дня

Массированные обстрелы: Украина обратилась в НАТО

Как сообщал УНИАН, ранее Украина обратилась с запросом о проведении чрезвычайного заседания Совета Украина-НАТО в ответ на массированные ракетные и дроновые удары России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины.

29 декабря РФ применила против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

2 января враг повторил массированную атаку. Защитники неба ликвидировали в общей сложности 72 (из 99 выпущенных) ракеты: 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр". Также уничтожены все 35 ударных БпЛА "Shahed-136/131", которые запустила Россия. Вечером президент Владимир Зеленский заявил, что за пять суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: