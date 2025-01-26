Поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны, сообщили в Генштабе.

Силы обороны ударили по складам хранения ударных беспилотников российских оккупантов в Орловской области РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных БпЛА российских оккупантов в Орловской области РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны". Также есть информация о сильной вторичной детонации.

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В Генштабе отметили, что результаты и масштабы повреждений еще уточняются, но "предварительно известно, что более 200 "шахедов" уже не будут применены против нашей страны".

"Боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения, будет продолжаться", - заверили в ведомстве.

Украинские атаки по российским целям: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Генштаб подтвердил поражение нефтебазы "Ярцевская" в Смоленской области РФ ночью 26 января. На объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдалось сильное задымление.

Также Силы беспилотных систем поразили российскую пусковую установку ЗРК "Бук-М3", чем сделали невозможным ее дальнейшее использование. Военные сообщили, что удар нанесен по комплексу противовоздушной обороны российских оккупантов на одном из ключевых направлений.

Военный эксперт Алексей Гетьман предположил, чем украинские бойцы уничтожат Крымский мост. По его словам, скорее всего, это должны быть ракеты "земля-земля" или "воздух-земля". По его мнению, вскоре мост, который является для россиян очень важным логистическим путем, все же будет разрушен.

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