Оказывается, в РФ хотят ударить по банковской системе Украины.

В России не хотят останавливаться на ударах по энергосистеме Украины. Оказалось, рашисты мечтают сначала полностью оставить украинцев без света, а затем оставить их без денег.

Циничным планом в эфире пропагандистского канала поделился российский депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев. Он не отрицает, что радуется массированным ракетным ударам по Украине. Более того, он с восторгом комментировал недавний масштабный удар по энергосистеме нашей страны, который РФ нанесла 23 ноября.

"Нет воды, нет света, все туфта. Промышленность встала - вот самое главное. Та промышленность, которая работала и зарабатывала деньги. Та промышленность, которая ремонтировала и производила вооружение. И та промышленность, которая была в состоянии что-то делать", - заявил Гурулев.

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По словам рашиста, РФ не нужно тратить ракеты на удары по мостам. Вместо этого генерал предлагает бить по другим отраслям. Гурулев даже не пытается скрывать, что целью Кремля является не победы на фронте, а циничные и подлые удары по мирным украинцам.

"Вот сейчас работаем по всей энергосистеме. Вот сейчас добьем, дальше есть не только логистика. К примеру банковские инфраструктуры. Сейчас разбомбить центр этих банковских операций - все встало, ничего никуда не переведешь, карты не работают, зарплату не платят", - поделился планом рашист.

Массированные ракетные удары РФ по Украине

23 ноября страна-агрессор снова масштабно ударила по Украине ракетами. Из-за "прилетов" в большинстве областей Украины начались экстренные отключения электроэнергии. В частности, перебои с энергоснабжением фиксировались в Киеве, Львовской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и других областях.

После этого стало известно, что жертвами ракетных обстрелов России 23 ноября стали 10 человек, среди них двое детей, Еще 52 человека получили ранения.

В РФ цинично заявили, что массированно ударили ракетами по Украине из-за "накачки западным оружием".

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