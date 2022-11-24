Среди раненых шестеро детей.

В Украине жертвами ракетных обстрелов Росии 23 ноября стали 10 человек, среди них двое детей, Еще 52 человека получили ранения.

"В результате вчерашнего целенаправленного обстрела 10 человек погибли, среди них – 2 ребенка. 52 человека ранены, шестеро из них – дети", - информирует в Facebook Национальная полиция Украины.

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Также напоминается, что повреждены объекты критической инфраструктуры. Нет энерго- и водоснабжения, кое-где - тепла и связи.

"Российские военные продолжают демонстрировать всему миру, что они – террористы", - констатировали в полиции.

Ракетная атака России 23 ноября

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего российские войска выпустили около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено.

Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, в связи с этим все энергоблоки этих АЭС были отключены.

В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без тепло - и водоснабжения.