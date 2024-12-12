Из-под завалов здания, разрушенного ракетой, достали тело женщины, поиски еще одного человека продолжаются.

Тело десятой жертвы достали из-под завалов здания, разрушенного российским ударом ракетой по центру Запорожья 10 декабря.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Таким образом количество погибших возросло до десяти. 22 человека ранены", - написал он в Telegram.

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По данным Федорова, под завалами остается еще один человек.

Удар России по Запорожью - что известно

Как сообщал УНИАН, днем 10 декабря российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Попадание было по гражданской инфраструктуре, в частности, разрушена частная клиника. Впоследствии стало известно, что повреждены около 20 жилых домов и три нежилых здания.

Среди 22 пострадавших есть один ребенок.

По состоянию на вчера было известно, что вражеская атака по центру Запорожья унесла 9 жизней.

"По предварительным данным повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара привлечено более 160 человек и полсотни единиц техники", - добавил председатель Запорожской ОГА.

До этого Россия уже била по Запорожью, 6 декабря, по оживленному району. Среди жертв было несколько детей.

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