По предварительным данным, среди жертв удара России по Запорожью вечером 6 декабря есть двое детей.
Как сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, идентификация погибших продолжается.
"Враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой".
Он напомнил, что ранения получили 26 человек, 10 - погибли.
"Их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, среди погибших двое детей", - добавил Федоров.
Новость дополняется...