Россияне ударили по оживленному району, отметил чиновник.

По предварительным данным, среди жертв удара России по Запорожью вечером 6 декабря есть двое детей.

Как сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, идентификация погибших продолжается.

"Враг ударил по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой".

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Он напомнил, что ранения получили 26 человек, 10 - погибли.

"Их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, среди погибших двое детей", - добавил Федоров.

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