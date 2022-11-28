Среди пострадавших - 5-летний ребенок.

Число погибших от попадания вражеской ракеты в многоэтажку Вышгорода возросло до 7 человек.

Всего количество пострадавших от очередной атаки России составляет 42 человека, среди которых 6 детей, сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона.

"Сегодня умерла еще одна женщина, поэтому мы имеем 7 погибших людей от этого страшного преступления. У нас есть всего 35 пострадавших, из них 6 детей. Самой маленькой девочке 5 лет", - сказал он.

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В результате попадания одной из ракет вблизи многоэтажки, предварительно Х-101, повреждены четыре здания, детский сад и школа. Небытов подчеркнул, что ни одного военного объекта поблизости не было.

"В радиусе 3 километров не было ни одного объекта, даже энергетического, который бы представлял для них интерес. По результатам проведения экспертиз следователи смогут дать ответ - заведомо было разрушение жилого дома или такая ракета прилетела только потому, что она не является такой точной, как они говорят", - добавил он.

Удар по Вышгороду

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия вновь массированно обстреляла Украину, выпустив по территории нашей страны 70 ракет.

В Киевской области ударам подверглись Киев, Вышгород, Чабаны, Глеваха и Украинка. Сообщалось, что в результате обстрела пострадали 35 человек, из них 31 - в Вышгороде.

27 ноября патрульные полицейские, которые одними из первых оказались на месте взрыва в Киеве, обнародовали виде с нагрудной камеры.

А глава Киевской ОВА Алексей Кулеба показал последствия удара по многоэтажке в Вышгороде.

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