Президент Владимир Зеленский посетил "Пункты несокрушимости" в Вышгороде Киевской области.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также глава государства побывал на месте российского удара по дому в Вышгороде, в результате которого погибли люди.
"Поврежденный четырехэтажный жилой дом – следствие российского ракетного террора наших людей. Оказываем всю необходимую помощь пострадавшим жителям, в частности по обеспечению их жилищных потребностей. Побывал в "Пунктах несокрушимости", которые уже заработали в городе. Вместе сможем пройти этот непростой для нашей страны путь", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что Украина преодолеет все вызовы и обязательно одержит победу.
Удар по Вышгороду
Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В тот день по Украине выпустили около 70 ракет.
В Министерстве внутренних дел сообщали, что российские ракеты попали в три жилых многоэтажки на территории страны. В результате погибли 10 человек.
В Киевской области пострадали 35 человек. В результате атаки по Вышгороду погибли 7 человек.
Напомним, что после последней атаки Госслужба по чрезвычайным ситуациям и обладминистрации по всей Украине развернули сеть "Пунктов несокрушимости" - специально обустроенных мест, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплые напитки. Всего сейчас в большинстве регионов открыто более 4,3 тыс. таких пунктов.