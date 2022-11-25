Сейчас пострадавшим людям оказывают всю необходимую помощь, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский посетил "Пункты несокрушимости" в Вышгороде Киевской области.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также глава государства побывал на месте российского удара по дому в Вышгороде, в результате которого погибли люди.

"Поврежденный четырехэтажный жилой дом – следствие российского ракетного террора наших людей. Оказываем всю необходимую помощь пострадавшим жителям, в частности по обеспечению их жилищных потребностей. Побывал в "Пунктах несокрушимости", которые уже заработали в городе. Вместе сможем пройти этот непростой для нашей страны путь", - отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что Украина преодолеет все вызовы и обязательно одержит победу.

Удар по Вышгороду

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В тот день по Украине выпустили около 70 ракет.

В Министерстве внутренних дел сообщали, что российские ракеты попали в три жилых многоэтажки на территории страны. В результате погибли 10 человек.

В Киевской области пострадали 35 человек. В результате атаки по Вышгороду погибли 7 человек.

Напомним, что после последней атаки Госслужба по чрезвычайным ситуациям и обладминистрации по всей Украине развернули сеть "Пунктов несокрушимости" - специально обустроенных мест, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплые напитки. Всего сейчас в большинстве регионов открыто более 4,3 тыс. таких пунктов.

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