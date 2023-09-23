По состоянию на сейчас, по словам Мусиенко, ЧФ РФ может выполнять лишь пятую часть от своих функций.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Сейчас ЧФ РФ способен осуществлять лишь около 20% своих функций.

"То, что происходит в Севастополе, – это итог блестящих действий украинских Сил обороны, подготовка которых составляла не одну неделю и даже не один месяц. Мы видим блестящую реализацию, которая заключается в том, чтобы уничтожить средства противовоздушной обороны, уничтожить радары, как следствие, ослепить и наносить удары по военным объектам, в частности, по "жемчужине" – Черноморскому флоту России", – объяснил Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ.

По состоянию на сейчас, как сказал эксперт, ЧФ РФ может выполнять лишь 20% своих функций. Его роль сводится к маневрам в нейтральных водах к северу от Босфора и периодическим выходам и запускам ракет "Калибр" по Украине.

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"К сожалению, определенные возможности еще есть, но думаю, что с такими темпами ему осталось недолго", – добавил специалист.

В то же время эксперт отметил, что главная цель Украины – победить Россию и одержать победу над вражеским флотом в море.

"Это будет действительно очень серьезным поражением, когда государство Украина, не имея возможности соперничать с Россией надводной составляющей, подводными лодками, потому что у нас их нет на вооружении... Но мы взяли инициативу в свои руки и просто уничтожаем корабли, уничтожаем корабельную инфраструктуру, а также военные объекты", – резюмировал Мусиенко.

Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

22 сентября 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Украинские военные нанесли удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Примечательно, что в Минобороны РФ признали удар, хотя обычно отчитываются, что "ПВО все сбила", и даже заявили об одном погибшем. Однако позже погибший все же стал "пропавшим без вести".

Атаку на оккупантов в Севастополе прокомментировал и глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, в результате точного удара было ликвидировано по меньшей мере 9 человек, еще 16 – получили ранения. Среди них были и российские генералы.

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