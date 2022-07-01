Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в связи с ракетным ударом оккупантов по Одесской области призвал западных партнеров как можно быстрее предоставить системы противоракетной обороны.
Об этом он написал в "Твиттере".
"Террористическое государство Россия продолжает свою войну против гражданских в ночном ударе по Одесской области, убивая десятки, в том числе детей. Я призываю партнеров предоставить Украине современные системы противоракетной обороны как можно скорее", - заявил Кулеба.
По его мнению, это позволит "спасти жизнь и положить конец войне".
Как сообщал УНИАН, по данным представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, к настоящему времени спасатели обнаружили уже 21 погибшего из-за российского ракетного удара по Сергеевке.
Ракетный удар войска РФ совершили в ночь на 1 июля. В оперативном командовании "Пивдень" заявили, что российские самолеты стратегической авиации Ту-22 ударили с направления Черного моря: тремя ракетами Х-22 поражены многоквартирный дом и база отдыха.