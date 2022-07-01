Спасатели обследовали практически 90% площади ТРЦ, в который попала ракета.

В Кременчуге спасатели обследовали почти 90% площади ТРЦ "Амстор", в который 27 июня попала вражеская ракета.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:05 1 июля обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 88% общей площади ТЦ "Амстор", - говорится в сообщении.

Напоминается, что всего в результате ракетного удара погибло 19 человек, 64 человека пострадали (в том числе 3 сотрудника ГСЧС), из них 26 человек госпитализировано (в том числе двое спасателей).

Всего с начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

К работам привлечено более 350 человек и 50 ед. техники.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ в Кременчуге Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

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