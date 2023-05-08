Масштабный пожар, возникший в результате вражеского удара, тушили десятки спасателей.

В результате российского ракетного удара по Одесской области возник масштабный пожар, пропал без вести один человек.

Как сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук 8 мая, ночью враг нанес удар по объекту логистической инфраструктуры. В частности, в склад одного из продовольственных предприятий попала ракета типа Х-22. В результате удара вспыхнул сильный пожар.

"По состоянию на утро 8 мая, спасателями ликвидирован пожар, который вспыхнул на складе, который расположен на территории района. Один человек в настоящее время считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы", - рассказал Крук.

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Кроме того, трое работников склада получили ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте. Госпитализация им не понадобилась.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС отметили, что пожар тушили более 90 спасателей.

"На этот раз россияне воевали с продовольственным предприятием. Пожарные в течение ночи ликвидировали адский пожар на площади 10 тыс. кв. м", - говорят в пресс-службе.

Ракетный удар по Одесской области - сегодня это стоит знать

Напомним, в ночь на 8 мая российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области. В самой Одессе люди слышали мощные взрывы, вздрагивали жилые дома. Потом выяснилось, что ракеты типа Х-22 попали в продовольственный склад и в рекреационные зоне на черноморском побережье. Из-за "прилетов" произошли пожары.

Кроме того, ночью россияне массированно атаковали Киев дронами. Было ликвидировано более 30 беспилотников противника. Вследствие падения обломков, в частности, повреждена многоэтажка.

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