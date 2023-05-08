Информация о пострадавших пока не поступала.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области в ночь на 8 мая. Вражеские ракеты типа Х-22 попали в склад предприятия и побережье, бушуют пожары.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", враг нанес ракетный удар по региону с самолетов стратегической авиации.

"Ракеты типа Х-22 оккупанты направили по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье", – рассказали военные.

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Отмечается, что из-за попаданий произошли пожары. Сейчас спасательные службы работают над их ликвидацией. Пока данных о пострадавших не поступало. Информация уточняется.

Удар по Одесской области 8 мая

В ночь на 8 мая в Одессе и области объявили воздушную тревогу. Враг атаковал регион ракетами с воздуха.

Отмечалось, что жители города слышали мощные взрывы. Также сообщалось о масштабном пожаре.

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