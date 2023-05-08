Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области в ночь на 8 мая. Вражеские ракеты типа Х-22 попали в склад предприятия и побережье, бушуют пожары.
Как сообщили в оперативном командовании "Юг", враг нанес ракетный удар по региону с самолетов стратегической авиации.
"Ракеты типа Х-22 оккупанты направили по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье", – рассказали военные.
Отмечается, что из-за попаданий произошли пожары. Сейчас спасательные службы работают над их ликвидацией. Пока данных о пострадавших не поступало. Информация уточняется.
Удар по Одесской области 8 мая
В ночь на 8 мая в Одессе и области объявили воздушную тревогу. Враг атаковал регион ракетами с воздуха.
Отмечалось, что жители города слышали мощные взрывы. Также сообщалось о масштабном пожаре.