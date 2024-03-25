Аналитик считает, что 500 тысяч евро, которые иностранцы дают на ремонт храма, лучше потратить на ПВО.

Одесса нуждается в мощной системе противовоздушной обороны (ПВО), а не в ремонте храмов, отметил военный обозреватель Александр Коваленко, комментируя ракетную атаку, которую армия РФ осуществила по Одессе ближе к вечеру, 25 марта.

Эксперт напомнил, что итальянцы предложили восстановить Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор, который получил значительные разрушения в результате ракетного удара в июле 2023 года.

"Уважаемые итальянцы... Какого хр**а вы выделили 500 тыс. евро на восстановление на х**н никому не нужного… собора",- написал Коваленко.

Он резко высказался на предмет того, что, по его данным, определенная часть прихожан этого храма молилась "за здравие" московского патриарха Кирилла. Обозреватель утверждает, что молитвы звучали в стенах этого собора как после 2014 года, так и после полномасштабного вторжения.

Коваленко подчеркивает, что средства, выделенные на восстановление культового сооружения, больше нужны для защиты города от российских атак:

"Эти деньги можно было выделить на передачу Одессе ЗРК SMP/T… Хотите помочь Одессе, не помогайте отстраивать никому не нужные церквушки, лучше помогите с ПВО! Украине нужны не купола! Украине нужен купол! Купол ПВО!".

Удар по Одессе 25 марта

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Украине ракетами. В частности, вечером в понедельник, 25 марта, захватчики обстреляли Одессу.

О ракете, которая несется на город, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Через несколько минут в Одессе раздался мощный взрыв, через некоторое время был слышен еще оди.

Напомним, 23 июля 2023 года российская армия нанесла по Одессе мощный комбинированный удар. В частности, в центре города были значительные разрушения, в том числе Спасо-Преображенского кафедрального собора.

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