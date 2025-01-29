Удар по 'общаку' Путина: эксперты рассказали об атакованной нефтебазе в Кстово

Продукция "Сибур" поставляется на крупнейший в РФ завод по производству взрывчатых веществ.

Нефтебаза "Лукойл" в Кстово Нижегородской области РФ, которую сегодня ночью атаковали дроны ГУР Минобороны Украины, является поставщиком сырья для взрывчатки и так называемым "общаком" кремлевского диктатора Владимира Путина. Речь идет о предприятии "Сибур-Кстово" из активов российского лидера.

Как пишет Defense express, российская сторона заявила, что ее территория атакована более сотней беспилотников, а одной из ключевых целей стало предприятие "Сибур-Кстово" в Нижегородской области. Эксперты отмечают, что речь идет не просто за нефтеперерабатывающий завод, а важный промышленный объект, который обеспечивает производство компонентов для взрывчатки и входит в активы, приносящие прибыль Путину и его окружению.

Предварительно большинство украинских источников сообщили, что атакован нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный рядом. Однако подтверждение о поражении именно "Сибур-Кстово" появилось непосредственно от самого предприятия - в результате атаки там возник пожар, а персонал пришлось эвакуировать.

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По словам аналитиков, физически оба завода являются частью единого промышленного комплекса, что затрудняет их различение. "Сибур-Кстово" специализируется на производстве этилена, пропилена, бензола и других углеводородов и является интегрированной частью производственного цикла НПЗ.

Важно, что "Сибур" - это не просто очередное предприятие нефтехимической отрасли. По данным российского издания The Insider, эта корпорация принадлежит олигархам из ближайшего окружения Путина, которых называют его "кошельками": Геннадию Тимченко, Леониду Михельсону и даже родственникам президента, в частности его бывшему зятю Кириллу Шамалову.

Атака на "Сибур-Кстово" могла быть вызвана не только тем, что это предприятие приносит прибыль путинскому окружению, но и его ролью в военной промышленности. По данным российского оппозиционного проекта "Проект", продукция "Сибур" поставляется на крупнейший в РФ завод по производству взрывчатых веществ - "Завод им. Свердлова", расположенный в 50 км от Кстова. Это предприятие является единственным в РФ производителем таких мощных взрывчатых веществ, как октоген и гексоген, которые широко используются в военной сфере.

Удар по нефтебазе "Лукайл"

Напомним, нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области РФ в ночь на 29 января атаковали дроны Главного управления разведки Минобороны. Жители Кстово в соцсетях сообщили о как минимум трех взрывах на предприятии.

В то же время источники ГУР утверждают, что произошло четыре попадания по территории нефтебазы. По информации украинской разведки, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей.

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