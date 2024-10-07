Во время сегодняшнего удара местные жители, согласно сообщениям в соцсетях, вообще не слышали работу российской ПВО.

Сегодня ночью ВСУ успешно ударили по нефтяному терминалу в Феодосии, который является крупнейшим в оккупированном Крыму. При этом, как отмечают эксперты Defense Express, этот удар важен не только с точки зрения усложнения вражеской логистики, а ярко демонстрирует состояние российской ПВО.

Как отмечают эксперты, предыдущие успешные удары по российским военным и энергетическим объектам на российской территории уже позволили понять, что в России "не все так весело" с зенитными ракетными комплексами, однако часто это вполне укладывалось в правило "чем глубже в РФ - тем меньше ПВО".

Между тем Феодосия и в целом Крым имеют большую плотность военных и стратегических объектов, которые всегда были прикрыты очень качественно, указывается в анализе. Так, в окрестностях Феодосии было развернуто подразделение 18-го зенитного ракетного полка РФ, который имел на вооружении комплексы С-400, и от нефтебазы до него всего 6 км. И по состоянию на апрель 2023 года С-400 еще был на этом месте.

Видео дня

Однако во время сегодняшнего удара местные жители, согласно сообщениям в соцсетях, вообще не слышали работу российской ПВО:

"То есть либо в районе Феодосии теперь вообще нет ЗРК, что означает нехватку у РФ систем ПВО даже для прикрытия объектов, которые в зоне поражения западного вооружения, либо российские зенитчики просто проглядели атаку".

Но каковы бы ни были причины, отмечают эксперты, главным следствием стало уничтожение важного объекта, который необходим для обеспечения топливом российской военной группировки.

Удар по нефтебазе в Феодосии

Сегодня ночью ВСУ нанесли удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии, на нем пылает масштабный пожар, его до сих пор не могут потушить. Отмечается, что терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

Ранее этот объект уже успешно атаковали беспилотники ВСУ - в марте 2024 года. Тогда сразу 4 беспилотника упали на территории АО "Морской нефтяной терминал". Был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Эта же нефтебаза уже подвергалась атакам в декабре и ноябре прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: