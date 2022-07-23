Облэнерго восстановило электроснабжение, в Кропивницком свет и вода уже есть везде.

К настоящему времени известно о трех погибших и 16 раненых в результате ракетного удара по Кропивницкому району Кировоградской области.

Об этом в Telegram сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Имеем на это время точную информацию о трех погибших и 16 раненых. Среди них есть один военный и двое работников ведомственной охраны. Медики сразу начали оказывать всю самую необходимую помощь. Жизни раненых ничего не угрожает", - отметил Райкович.

По его словам, спасательные и пиротехнические службы оперативно начали работу на местах попаданий ракет.

"Аварийные бригады облэнерго быстро восстановили электроснабжение. В Кропивницком свет и вода уже есть везде", - сообщил Райкович.

В ОВА отмечают, что сегодня утром враг выпустил по Кировоградской области 13 крылатых ракет. 8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3.

Попали в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, утром Райкович сообщил об обстреле Кировоградской области, отметив, что в следствии этого есть погибшие и раненые. По его словам, враг попал в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. Но в Кропивницком без света осталась часть одного из микрорайонов.

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