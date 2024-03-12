В частности, зафиксировано попадание ракеты в крышу пятиэтажки.

Вечером во вторник, 12 марта, российская армия нанесла удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате вражеской ракетной атаки есть по меньшей мере три попадания.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. В частности, было прямое попадание в девятиэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

"ГСЧС тушит пожары. Скорая помощь работает. Штаб помощи людям разворачивается на Восточном-1 возле АТБ с 20.00. Туда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна и любым другим вопросам", – рассказал он.

По словам Вилкула, также было зафиксировано ракетное попадание в крышу пятиэтажки в Металлургическом районе. Он добавил, что штаб помощи людям разворачивается по адресу – "Народный Дом", улица Криворожстали 52.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что четверо детей пострадали из-за вражеской атаки на Кривой Рог.

"На данный момент известно о 33 пострадавших. Это предварительные данные. В городе занялись два дома – пяти и девятиэтажка", – сказал он.

Обновлено 20:22: Число погибших в результате атаки по городу возросло до трех, сообщил Лысак.

"Постоянно увеличивается и число пострадавших. Как и количество детей среди них. Их уже 7. А всего людей, которые получили травмы – 36. Это сейчас", – добавил он.

Удар по Кривому Рогу

В результате удара российских захватчиков погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В то же время председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в результате атаки есть много пострадавших. Больницы Кривого Рога приняли уже более 30 человек.

По его словам, пятеро пострадавших в операционной – "тяжелые". Среди них – ребенок.

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