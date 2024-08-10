По словам главы Донецкой ОГА, тела погибших очень обгорели и точно это установит экспертиза.

В результате российского удара по супермаркету в Константиновке среди погибших предположительно, есть трое детей, однако из-за сильных повреждений тел точно это установит только экспертиза. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, по состоянию на 19:00 спасательная операция была приостановлена в связи с безопасностной составляющей.

"В настоящее время известно о 14 погибших и 43 человека, которые получили ранения. Один раненый человек находится в тяжелом состоянии, мы его отправили в город Днепр, все остальные находится у нас в области и получают квалифицированную медицинскую помощь", - информировал Филашкин.

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Глава Донецкой ОГА рассказал, что среди погибших от российского удара по Константиновке могут быть дети.

"К сожалению, среди 14 погибших предположительно, есть три погибших ребенка. Опознать сейчас нет возможности, потому что очень тела обгорели. На месте работают экспертные службы, судмедэкспертные", - акцентировал Филашкин.

Он добавил, что вопрос в опознании тел.

"Очень маленькие тела. Это может быть как женщина, так и ребенок. К сожалению, есть предварительная информация, что в "Экомаркете" находились отец с детьми и мама с детьми. То есть, взрослых людей удалось идентифицировали, а маленькие тела не понимаем, это женщина маленькая или ребенок. Только после заключения криминальной лаборатории и судмедэксперта мы будем понимать", - подчеркнул Филашкин.

По словам главы Донецкой ОГА, с завтрашнего утра поисковые работы продолжатся.

Удар РФ по Константиновке 9 августа - детали

Как сообщал УНИАН, 9 августа российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области, попав в супермаркет. В сети писали, что речь идет об "Экомаркете".

По предварительной информации враг ударил ракетой Х-38.

По сообщению Офиса Генерального прокурора начато расследование по факту военного преступления РФ. В результате российского обстрела Константиновки уже известно о по меньшей мере 14 погибших и 43 раненых людей.

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