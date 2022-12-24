Президент подчеркнул, что мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал террором и убийством утренний обстрел Херсона. Об этом глава государства написал в своем Telegram.

"Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент - это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что удар нанесен по центральной части Херсона, утром в субботу, в канун Рождества, когда на улице много людей.

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"Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовлетворения. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", - отметил Зеленский.

Обстрел Херсона сегодня: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 24 декабря, россияне обстреляли центр Херсона.

Сейчас сообщается о семи погибших и 26 раненых. Есть разрушенные здания.

"Херсон. Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице", - отметили в ОП.

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