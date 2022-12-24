Херсон находится практически на линии фронта, а потому невозможно вовремя предупреждать население об опасности.

В Херсоне после утреннего обстрела ситуация остается тяжелой. В результате террора погибло и пострадало очень много людей.

Об этом сообщил советник городского головы Роман Головня в эфире проекта Freeдом. Он рассказал последние подробности обстрела россиян.

"Ситуация достаточно тяжелая - обстрел в центре города. Я находился буквально в 30 метрах от места обстрела, все видел своими глазами. Очень много жертв, очень много раненых. Степень тяжести и состояния разные и очень много, к сожалению, погибших после этого обстрела", - сказал он.

Советник мэра подчеркнул, что россияне уничтожают мирное население Украины. Саму ситуацию он назвал печальной.

"Обстрел пришелся практически в месте массового скопления людей - это рынок, супермаркет. Вот такая печальная ситуация. Уничтожение мирного населения войсками Российской Федерации, если можно их назвать войсками", - отметил Головня.

По его словам, Херсон находится практически на линии фронта и расстояние до врага составляет от сотни метров до одного километра и более. Обстрел оккупанты ведут из разных видов вооружения. Близость к фронту не позволяет вовремя предупреждать население об опасности.

"Минометы, РСЗО и артиллерия... Время подлета - это считанные минуты, доли секунд. В этой ситуации, к сожалению, о какой-то тревоге или предупреждении тяжело говорить", - объяснил Головня.

Он добавил, что обстрел, предварительно, велся из "градов". Точнее скажут уже специалисты. Воздушная тревога в Херсоне продолжается. Головня отметил, что в городе постоянно звучат взрывы.

Обстрел Херсона 24 декабря

Как сообщал УНИАН, утром, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центр Херсона. По последним данным, сообщается о семи погибших и 26 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на трагедию. Он назвал утренний обстрел города назвал террором и убийством.

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