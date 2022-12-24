Количество погибших и пострадавших уточняется.

В Министерстве внутренних дел раскрыли подробности ужасного обстрела Херсона. Рашисты ударили по городу утром, в результате там горели 66 легковых автомобилей.

В Telegram-канале Министерства внутренних дел также показали фото из Херсона. Оккупанты били по жилым районам.

"24 декабря около 11:00 в результате очередного обстрела РФ из реактивных систем залпового огня по жилому району города загорелись 66 легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожары. Количество погибших и пострадавших уточняется.

Обстрел Херсона накануне Рождества

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 24 декабря, россияне обстреляли центр Херсона. Сначала сообщалось о пяти погибших и 20 раненых. Впоследствии стало известно, что ранения получили 35 человек и что количество погибших в результате утреннего вражеского обстрела центра Херсона возросло до восьми человек.

В свою очередь глава Луганской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщал, что террористический удар русских унес жизни 7 человек, 58 херсонцев получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк осудила сегодняшний утренний обстрел российскими оккупантами Херсона.

"Сегодня снова жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон... По предварительным данным, Много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно в канун Рождества", - написала она в Twitter.

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