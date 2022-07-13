Российские оккупанты обстреляли завод по производству керамогранита Zeus Ceramica в Славянске Донецкой области.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
"Славянский завод Zeus Ceramica-очередная цель российских оккупантов на Донетчине. Сегодня вечером помещение завода попало под обстрел. К счастью, обошлось без жертв, но есть немало поврежденного имущества. Zeus Ceramica - ведущий производитель в своей отрасли. Их продукцией пользуются крупнейшие торговые страны, ее покупают в Евросоюзе, США и Канаде", - отметил Кириленко.
По его словам, разрушение такого завода – серьезный удар по экономике региона.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Воздушных силах ВСУ назвали количество авиаударов по врагу с 24 февраля.
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