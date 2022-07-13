Основными целями авиаударов являются логистические центры и склады боеприпасов рашистов.

С начала широкомасштабной войны по позициям врага нанесено 1700 авиаударов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Игнат.

Игнат опроверг фейки российской пропаганды о сбитии 4 украинских самолетов. По его словам, все наши самолеты выполняют задачи ежедневно.

"Наша авиация ежедневно наносит ракетно-бомбовые удары и групповые авиаудары по позициям оккупантов. Наибольшими целями являются логистические центры противника, их склады боеприпасов. С начала войны по позициям врага нанесено уже 1700 авиаударов", - пояснил он.

Также он отметил, что противник уже более двух месяцев не залетает в воздушное пространство территорий нашего государства, подконтрольных Силам обороны. По его словам, РФ изменила тактику – они действуют со своей территории или с территории Беларуси путем нанесения ракетных ударов.

"Сейчас Россия использует ракеты прежде всего советского производства. Это обусловлено тем, что запасы высокотехнологичного вооружения, таких как тактические комплексы типа "Калибр" и "Искандер", уменьшаются. Поэтому мы видим такие ракеты как Х-22, Х-59, Х-31, которые все чаще применяются врагом на всех направлениях", - пояснил он.

Как рассказал Игнат, чаще всего на территории Украины сбивают ракеты, которые летят со скоростью 900 км/ч – это "Калибры" и ракеты типа Х. Есть также более десятка случаев сбивания российских ракет истребителями. Гораздо сложнее сбивать ракеты тактических комплексов типа "Искандер" и "Точка-У", которые летят более 4 тыс. км/ч, кое-где даже более 8 тыс. км/ч.

"На сегодня имеем 217 сбитых вражеских самолетов, 188 вертолетов, 665 беспилотных летательных аппаратов", - отметил он.

Он также подчеркнул, что украинские пилоты часто бывают за границей и учатся стандартам НАТО, но пока речь о полноценном обучения пилотов сейчас не идет.

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