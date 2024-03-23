Сейчас идет разбор завалов, поэтому трудно говорить, когда ГЭС возобновит работу.

Если Россия поставила целью разрушить плотину Днепровской ГЭС, то ракетные атаки будут повторяться. Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Здесь надо понять: это сознательный удар был по плотине, или это просто они не попали в ГЭС. Если это сознательный удар и они имеют целью как раз разрушение самой плотины ГЭС, то, безусловно, эти атаки будут повторяться и будут они атаковать именно дамбу", - отметил он.

Министр отметил, что после разрушения российскими оккупантами Каховской дамбы от врага можно ожидать худшего. Что же касается последствий атаки по ДнепроГЭС, то ситуация там сложная.

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"Там сейчас происходят дефектация оборудования и только тогда мы сможем оценить какое время нужно на восстановление работы ГЭС", - рассказал он.

По словам Галущенко, сейчас никто не сможет сказать сколько нужно времени для того, чтобы ГЭС вернулась к предыдущим показателям генерации энергии.

"Это только когда мы разберем полностью все завалы, когда сможем провести дефектацию оборудования, то можно будет определить сроки", - добавил министр.

Галущенко отметил, что если оборудование потребует ремонта, то это займет более короткие сроки, но если оно уничтожено полностью и его надо с нуля изготавливать, то это займет больше времени.

Галущенко добавил, что партнеры Украины готовы уже сейчас на восстановление энергетики выделить средства на сумму 47 млн. евро, которые можно использовать на закупку необходимого оборудования.

Удар по ДнепроГЭС

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 марта, российские оккупанты попали 8 ракетами по ДнепроГЭС - по машинному залу и по самой плотине. Глава департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов отметил, что ракеты попали в чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции. Он добавил, что объект выведен из строя.

В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксировано засорение почв и утечка нефтепродуктов в Днепр. Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) Южного округа отметила, что специалистами отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования.

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