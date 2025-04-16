Вечером 16 апреля российские войска совершили атаку беспилотниками по городу Днепру, в результате которой возникли повреждения домов и пострадали дети. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"В Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров. Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей", - написал он.
Впоследствии Лысак добавил, что в городе повреждены дома, учреждения образования и культуры, изуродованы автомобили.
"Русский мир" в действии. Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс об "уничтожении офицеров НАТО". По факту же снова террор гражданского населения в Днепре. Поврежденные дома, учреждения образования и культуры. Изуродованные автомобили. Напуганы рядовые горожане, особенно - дети", - написал глава ОВА.
Удары РФ по Украине
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко попал под российский артиллерийский обстрел во время записи обращения к гражданам.
"После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля", - отметил Мрочко.
В то же время, начальник Херсонской ОГА лично не пострадал.