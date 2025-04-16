Повреждены дома и учебные заведения.

Вечером 16 апреля российские войска совершили атаку беспилотниками по городу Днепру, в результате которой возникли повреждения домов и пострадали дети. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В Днепре из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров. Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей", - написал он.

Впоследствии Лысак добавил, что в городе повреждены дома, учреждения образования и культуры, изуродованы автомобили.

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"Русский мир" в действии. Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс об "уничтожении офицеров НАТО". По факту же снова террор гражданского населения в Днепре. Поврежденные дома, учреждения образования и культуры. Изуродованные автомобили. Напуганы рядовые горожане, особенно - дети", - написал глава ОВА.

Удары РФ по Украине

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко попал под российский артиллерийский обстрел во время записи обращения к гражданам.

"После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля", - отметил Мрочко.

В то же время, начальник Херсонской ОГА лично не пострадал.

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