Людям ломали ребра, скручивали суставы, неделями допрашивали в аэропорту Гостомеля.

В Гостомеле Киевской области оккупанты пытали в холодильных камерах 50 человек, найдены тела двух замученных.

Об этом в Facebook сообщила полиция Киевской области.

"Ломали ребра, скручивали суставы, неделями допрашивали в аэропорту Гостомеля, а потом везли в Россию", - сказано в сообщении.

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По данным полиции, найдены тела двух убитых мужчин.

Житель Ворзеля Борис, прошедший эту пытку, рассказал полиции о жутких деталях издевательств в устроенных россиянами "ямах смерти" и промышленных холодильных камерах.

Он отметил, что в камере вместе с ним было 24 человека, а в другой – 28.

По его словам, российские военные берцами выбивали ему ребра, и 10 ребер у него неправильно срослись. А в "яме смерти", куда их бросили, ему пришлось прятаться под трупом, чтобы не замерзнуть. Также его несколько раз вели на расстрел.

Массовые убийства на Киевщине-что известно

Во время полномасштабного вторжения России в Украину одной из перввых целей российских оккупантов стал аэродром в Гостомеле, а также под удар попал и сам город. Во время боев 27 февраля в результате воздушной атаки российских войск был сожжен один из крупнейших и самых мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия". На нем было установлено 240 непобитых мировых рекордов.

Позже россияне оккупировали город и держали в плену жителей Гостомеля, которые не успели уехать. Захватчики издевались над местными жителями, пытали их и расстреливали тех, кто пытался спастись.

2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождение всей Киевской области от российских оккупантов. После этого территорию начали очищать от сгоревшей техники, завалов, а также начались раскопки братсікз могил, оставленные русскими.

За 35 дней оккупации в Гостомеле пропали без вести примерно четыре сотни человек-некоторых из пропавших уже нет среди живых. Всего в Киевской области установили более 1300 убитых гражданских русскими войсками, большинство из которых расстреляны.

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