В ОП заявили, что Путин притворяется безумцем.

Западные союзники могут поставить президента РФ Владимира Путина на место при помощи поставок современного вооружения Украине.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, Путин нападает на слабых, но избегает сильных противников. Президент РФ лишь притворяется безумцем.

"Россия напала на Грузию и Украину, но проглотила вступление Финляндии в НАТО. Москва угрожает Молдове, но избегает конфликтов с Турцией. Путин притворяется безумцем, но не является им. Путин - школьный хулиган, задирающий слабых и избегающий сильных. Что ставит на место хулиганов? ATACMS и вооруженная Украина", - подчеркнул Подоляк.

Как известно, ATACMS - это ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. Они способны доставать противника на расстоянии до 310 километров.

Как сообщал УНИАН, 22 июля стало известно, что США предоставляют Украине дополнительный пакет военной помощи стоимостью 270 млн долларов, в рамках которого ВСУ получат 4 HIMARS и боеприпасы к ним, 36 тыс. снарядов к артиллерии, протитанковые вооружения, 580 дронов Phoenix Ghost.

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