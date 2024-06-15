Военные психологи создают центры поддержки для бойцов в прифронтовых городах.

Те, кто променял гражданскую жизнь на фронтовую, сильно пострадали от посттравматического стрессового расстройства, а военные психологи уже опасаются ухудшения психического здоровья военнослужащих, сообщает Sky News.

"Все, что сделали россияне - пытались нас уничтожить, убивали наших собратьев - это глубоко влияет на мое эмоциональное состояние. Война - это тяжело", - поделился в интервью изданию военный по имени Максим.

Отмечается, что солдат получил поддержку в импровизированном психологическом центре на востоке Украины, который создали его собратья из 41-й бригады. В этом заведении может одновременно находиться около 10 человек, каждый из которых может оставаться на несколько дней. Кроме того, каждому посетителю предлагают кровать, еду и пространство для отдыха, его также оценивают военные психологи и поощряют поговорить о том, что происходит в его голове.

Видео дня

Максим рассказал, что понял, что с ним происходит что-то не то, когда вышел из двухнедельной ротации в прифронтовом городе Часов Яр Донецкой области. По его словам, в голове крутилось множество мыслей о страшных картинах, которые случились на "нуле" и он никак не мог от них избавиться.

"Это все легло на меня, поэтому я обратился к психологу, чтобы он оказал мне хоть какую-то помощь", - говорит военнослужащий.

В материале отметили, что, как и большинство украинцев, которые воюют, Максим ранее был гражданским. Он работал инженером-электриком, а в апреле 2022 года ушел добровольцем в армию, но война очень изменила его и с каждым днем становилось все труднее. По словам военного, центр поддержки предложил ему немного передышки, на что он без колебаний согласился, потому что нуждался в помощи.

"Это место очень помогает, потому что ты пытаешься избавиться от всего, через что ты прошел, восстановиться, собраться с мыслями... Потому что солдат, который разбит внутри... Он не может выполнять эти задачи должным образом и может нанести вред другим", - поделился Максим.

Кроме того, военный псилохолог Илья, который работает в центре поддержки рассказал, что главная цель заведения - реабилитация военнослужащих, чтобы они оставались здоровыми и физически, и морально, и эмоционально. Ранее он участвовал в боевых действиях, поэтому понимает травму войны из собственного опыта, поэтому его пациенты чувствуют себя более комфортно и легче идут на контакт, рассказывая собственный опыт.

"Я говорю ребятам: вы можете молчать, но травма останется внутри вас, и чем больше вы накапливаете, тем хуже становится... Никто из нас не сделан из стали", - рассказал Илья.

Также он отметил важность лечения психологических травм и предупредил о серьезных последствиях, если бойцов оставить без надлежащей помощи.

"Мы можем потерять военнослужащего. У него начнутся проблемы, и он, кроме самого себя, может нанести вред другим", - подчеркнул военный психолог.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал УНИАН, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о 700 тысячах российских оккупантов на войне против Украины. По его словам, армия РФ продолжит наступление в Харьковской области, чтобы отодвинуть линию фронта и снизить вероятность ударов по Белгороду.

Также УНИАН сообщал, что россиянам осталось 7 км, чтобы перерезать "дорогу жизни" ВСУ на Донбассе.

"ВС РФ хотят дойти до автотрассы T0504, которую называют "дорогой жизни". Она идет от Константиновки до Покровска, откуда открывается путь на Днепр. Сейчас это основной маршрут снабжения группировки ВСУ в районе Часового Яра", - отметил аналитик Bild Юлиан Репке.

Вас также могут заинтересовать новости: