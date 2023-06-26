27 июня состоится церемония захоронения погибших.

В Соломенском районе Киева в результате террористической атаки российских оккупантов погибли супруги - Юлия Петра и Даниил Кириленко. Их тела идентифицировали 25 июня.

Как написала в Фейсбук знакомая погибших Kris Dziuba, прощание с жертвами российского теракта состоится во вторник, 27 июня.

"Очень хочу вас запомнить такими, как увидела впервые. Тебя, девочка с бездонными глазами, которую мы как будто еще только вчера принимали в шумную Рарого-семью, мазали в сажи и называли своей посестрой. И тебя, парень с вечной улыбкой, у которого мы сидели на кухне с Михаилом после моего первого в жизни реконструкторского фестиваля в ожидании поезда и говорили о том, как эффективнее и веселее бить людей железяками. Имела честь знать вас обоих. Вечной вам любви в засветах", – написала на своей странице Kris Dziuba.

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Ночная ракетная атака по Украине 24 июня

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине. В частности, одну из российских ракет сбили над Киевом. Ее обломки разрушили квартиры на нескольких этажах многоэтажки в Соломенском районе столицы.

Ранее сообщалось о 5 погибших и десятках раненых.

Той ночью противовоздушная оборона сбила 40 выпущенных оккупантами крылатых ракет Х-101 / Х-555, одну крылатую ракету "Калибр" и два ударных дрона "Shahed-136/131".