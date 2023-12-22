Путин уже празднует победу над Украиной, однако эксперты говорят, что он радуется рановато.

В последнее время российские элиты, включая диктатора Владимира Путина излучают уверенность в неизбежной победе над Украиной. Эта уверенность основывается исключительно на нерешительности Запада, а не на фактической ситуации на фронте, говорят эксперты аналитического центра Atlantic Council.

Аналитики напоминают, что в прошлом году после разгромных поражений в Харьковской и Херсонской областях и на фоне крайне непопулярной мобилизации Путин не решился проводить традиционную "прямую линию" с народом. Но в этом году он не просто вернулся к обычному формату, но и хвастался воображаемыми успехами.

"Действительно, армия вторжения Путина почти не продвигалась в течение 2023 года, и большую часть уходящего года провела в обороне. Тем не менее, нет сомнений в изменении настроений среди российской элиты по сравнению с мрачной перспективой конца 2022 года. Эта восстановленная вера в окончательную победу России гораздо больше обязана слабости Запада, чем собственной военной мощи Кремля", – говорят в Atlantic Council.

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Эксперты отмечают, что российская пропаганда выпрыгивает из штанов, рассказывая о провале украинского контрнаступления, но не вспоминает, что российская армия, несмотря на огромные потери, так же не имеет никаких значимых достижений с начала прошлогодней мобилизации. А ситуация на море для России вообще катастрофическая – Черноморский флот фактически потерял контроль над морем.

Учитывая это, единственной причиной радости в Кремле является ослабление решимости Запада в поддержке Украины, чему в частности способствовала неудача летнего контрнаступления ВСУ.

"Слабость Запада напрямую играет на руку Путину. После провала ее первоначальной блицкриг-атаки весной 2022 года стратегия России заключалась в том, чтобы пережить Запад, постепенно превосходя Украину. Этот долгосрочный подход, кажется, работает. Сейчас многие в России убеждены, что Запад готовится бросить Украину, и откровенно наслаждаются перспективой исторической победы", – пишет Atlantic Council.

Эксперты этого аналитического центра выражают убеждение, что гипотетическая победа России в Украине стала бы катастрофой для мирового порядка, ведь она бы спровоцировала и саму Россию, и некоторые другие страны на новые захватнические войны.

"В нынешнем тупике нет ничего неизбежного; наоборот, это прямой результат неспособности должным образом вооружить Украину в 2023 году. Имея достаточное количество оружия, Украина уже показала, что способна одержать победу над Россией на поле боя. Коллективный Запад располагает более чем достаточными экономичными, промышленными и военными ресурсами, чтобы превзойти все, на что могла надеяться Россия", – отмечают в Atlantic Council.

Война в Украине - перспективы на будущее

Как писал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что Россия больше не может достичь своих стратегических целей в Украине, несмотря на значительные военные усилия. Он напомнил, что целью вторжения было помешать продвижению Украины в НАТО и Европейский Союз.

Однако Financial Times предупреждает, что на Западе набирают популярность мысли о необходимости возвращения к политике умиротворения Путина и некоторые рассматривают возможность отдать Украину России ради иллюзорной надежды на мир. Все из-за того, что американцы и западные европейцы убеждены, что на их страны Россия уж точно не решится нападать.

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