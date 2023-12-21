Когда враждующие лидеры подводят итоги года, Зеленский, который когда-то торжествовал, выглядит осажденным, а Путин, похоже, идет на победный круг.

Российский лидер Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский дошли до двух очень разных точек войны. Год назад Зеленский получил овации в Конгрессе США и обещания миллиардной помощи для борьбы с армией Путина. Об этом пишет NBC.

Издание отмечает, что президент РФ, казалось, избегает внимания. Его армия теряла позиции. На днях роли поменялись. Путин выглядел уверенным и победоносным на брифинге в Министерстве обороны, тогда как Зеленский выглядел расстроенным на поспешно организованной пресс-конференции в конце года.

"Российский лидер звучал бодро, когда он расхваливал военные усилия России на брифинге в окружении высшего военного руководства — резкий контраст с тем, что было всего шесть месяцев назад, когда его контроль над властью и военным руководством страны был под угрозой мятежа, а новое контрнаступление Киева было рассчитывано на то, чтобы отбросить россиян до их собственных границ", - говорится в материале.

Проявление уверенности Путина не вызывает удивления, отметил Марк Галеотти, глава ориентированной на Россию консалтинговой компании Mayak Intelligence.

"Путин сейчас в более сильной позиции, чем когда-либо с момента вторжения, поэтому у него есть причины для этого", - сказал Галеотти.

Война в Украине

Путин "имеет номер Трампа" и все еще считает его "активом". Такое мнение высказала бывший эксперт Белого дома по вопросам РФ Фиона Хилл. По ее словам, Кремль хотел бы, чтобы война в Украине закончилась, но на условиях Путина: без возвращения территории, с возможностью оказывать давление на Украину в долгосрочной перспективе и без репараций.

Также УНИАН сообщал, что у Путина оценили обещания Трампа "закончить войну за 24 часа".

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