По словам Йенса Столтенберга, Россия потеряла шансы достичь своих целей в Украине из-за больших потерь на фронте и политической изоляции.

Россия больше не может достичь своих военных целей в Украине, несмотря на значительные военные усилия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Spiegel.

Он напомнил, что целью вторжения по приказу президента РФ Владимира Путина было помешать продвижению Украины в НАТО и Европейский Союз. При этом после почти двух лет войны Украина сейчас ближе к НАТО и ЕС, чем когда-либо раньше.

Столтенберг также отметил, что Россия платит чрезвычайно высокую цену за свою войну. Так, страна уже потеряла сотни самолетов и тысячи танков, а более 300 000 солдат были убиты или ранены. К тому же в результате войны выросла инфляция и упал уровень жизни. Россия также находится в большей политической изоляции, чем раньше.

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В то же время генсек НАТО предостерег от надежд на скорое прекращение войны, учитывая развитие событий, и от веры в то, что Путин изменит курс после его ожидаемого переизбрания 17 марта.

"У нас нет признаков того, что Путин изменит свои цели и свою политику. Он продолжит пытаться занять больше территорий", - сказал Столтенберг.

По его мнению, это означает, что НАТО и 31 государство-член должны продолжать решительно поддерживать Украину.

"Украинцы показали, что они способны защищаться, защищаться, особенно когда они получают оружие от Германии и многих других стран НАТО", – резюмировал Столтенберг.

Сотрудничество Украины с НАТО - последние новости

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что совместное производство Украиной оружия со странами НАТО уже происходит. При этом, по его словам, Киеву надо увеличить производство, "но это технические процессы, которые отрабатывают соответствующие институты, отрабатывают соответствующие люди".

Ранее президент Владимир Зеленский откровенно заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а варианты частичного вступления - бред.

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