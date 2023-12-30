Теоритически это возможно, считают эксперты.

Военные аналитики ответили на вопрос, могли ли ВСУ 29 декабря из ЗРК Patriot сбить российский бомбардировщик Ту-22М3, который выпускал ракеты из территории РФ.

Как напомнили в Defence Express, 29 декабря около 14:46 россияне ударили по Смеле в Черкасской области ракетами Х-22. По информации Воздушных сил, запуск был осуществлен из Курской области.

"Учитывая дальность пуска ракет Х-22 в 400 км, его могли совершить на дальности в 80-90 км от границы с Украиной. И в случае размещения условного Patriot в 40 км от границы с РФ, это означает, что пусковой рубеж Ту-22М3 все же попадает в 160 км действие этого ЗРК", - говорится в публикации.

Отмечается, что кроме дальности уничтожения целей, у любого ЗРК или ракеты "воздух-воздух" есть такой параметр, как no escape zone:

"Дальность, на которой вражеский самолет уж точно не выйдет за дальность поражения. Потому сразу после фиксации бортовыми системами работы вражеской РЛС на захват самолет совершает противозенитный маневр и пытается разорвать дистанцию. Для зенитных ракет GEM-T (PAC-2) no escape zone оценивается в 110 км - на 50 км меньше максимальной дальности действия. То есть, для гарантированного поражения необходимо подтянуть Patriot еще поближе и поставить чуть ли не на границе".

Удар по Смеле - что сообщалось

Напомним, днем 29 декабря во время воздушной тревоги в Черкасской области прогремели взрывы. Позже стало известно о "прилете" в городе Смела, серьезных последствиях и о пострадавших.

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