Украинцев предупреждали об угрозе пусков крылатых ракет с вражеских самолетов Ту-22М3.

Сегодня днем во время воздушной тревоги в Черкасской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает "Суспильне". "В Черкасской области слышны взрывы", - отметило издание. Также взрывы были слышны в Сумах. Незадолго до взрывов Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22М3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Ракеты из Курской области на Сумщину. Направление движения на Черкассы", - отметили в ВС ВСУ.

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Мощный вражеский ракетный обстрел - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный мощный удар по всей территории Украины различными типами ракет.

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сегодня это можно назвать действительно массированным ракетным ударом различными средствами воздушного нападения.

"Фактически летело все. Видимо, "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику С-300, и крылатые ракеты... Далее видим применение "Шахедов". Тоже летели с юго-восточного направления", - заявил спикер.

Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку России по Украине и пообещал стране-террористу ответ на удары.

По предварительным результатам, этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины, уничтожено: 27 ударных дронов Shahed-136/131, 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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