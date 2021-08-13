На Луганщине в рядах одного подразделения служат трое родных братьев из Львовской области. Речь идет об Александре, Назаре и Максиме Гетманчуках.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Все трое являются добровольцами, им 21, 22 и 23 года соответственно. Оборону ребята держат неподалеку от Попасной. Они из многодетной семьи - у них есть еще один младший брат и четыре сестры. Для матери, которая сама воспитывает детей, решение сыновей уйти на фронт стало неожиданностью. Они не исключают, что четвертый парень в семье тоже может поехать на Донбасс - сейчас он еще учится.
Командир объясняет, почему решил не распределять братьев по разным подразделениям - говорит, что во время боя они точно будут прикрывать друг друга до последнего.
"Могу сказать о них только самое хорошее, показали себя как дисциплинированные, мотивированные", - добавляет он.
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Старший Гетманчук - Назар - уже планирует строить карьеру военного.
Из-за того, что позиция бойцов находится далеко в степи, они не всегда могут звонить родным.
На камеру ребята передали привет матери и пообещали непременно вернуться домой.
Детали узнавайте из видео: