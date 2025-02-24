В Киеве работала противовоздушная оборона.

В ночь на 24 февраля, третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину, российские захватчики атакуют страну дронами-камикадзе.

Воздушную тревогу объявили в Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщал о работе противовоздушной обороны и падении обломков БПЛА в Деснянском районе.

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Видео дня

Обновлено в 01:29: БПЛА на Бровары с севера.

Обновлено в 00:46: БПЛА на Бровары с северо-востока.

Обновлено в 00:36: БПЛА на Кременчуг с северо-востока.

Обновлено в 00:25: Подавляющее большинство российских беспилотников пролетают сейчас над Полтавщиной в юго-западном и южном направлениях, информируют Воздушные силы.

Налеты дронов на Украину

Как известно, 23 февраля Россия осуществила крупнейшую с начала полномасштабного вторжения дроновую атаку на Украину, выпустив 267 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов различных типов, а также три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели Россия применила против Украины почти 1150 ударных БПЛА, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов.

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