На данный момент о пострадавших не сообщалось.

Ночью бойцы украинской противовоздушной обороны отражают очередную дроновую атаку, российские оккупанты снова запустили по Украине "шахеды".

Согласно последним данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, беспилотные летательные аппараты захватчиков до сих пор есть в Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Также сообщается о разрушениях в Изюме.

Обновлено в 01:25: Группа дронов летит из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

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Обновлено в 01:00: Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов написал в Telegram, что в городе зафиксировали удары 14 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed":

"В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры. На эту минуту, без пострадавших".

А вечером на детскую площадку в Индустриальном районе Харькова упал беспилотник неизвестного типа. Также обошлось без пострадавших.

Российские удары по Украине

Прошлой ночью Российская Федерация также атаковала страну беспилотниками. Впоследствии стало известно, что в результате этой атаки возникли пожары в Запорожской и Киевской областях. Пострадали по меньшей мере два человека.

Уже днем захватчики ударили ракетой по центру Сум, в эпицентре оказались школа и жилые дома. Согласно последним данным, пострадали 90 человек, 17 из них - дети.

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