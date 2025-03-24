Сообщается о пожарах.

В результате ночной дроновой атаки Украины зафиксированы разрушения в Запорожской и Киевской областях. Также есть информация о пострадавших.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, в Фастовском районе пострадал 37-летний мужчина - у него поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер и головы:

"В районе повреждены два частных дома. Ликвидирован пожар на территории торгового предприятия. Более подробная информация позже".

В результате атаки БПЛА на Запорожье и район пострадал один человек, у него острая реакция на стресс. По данным Государственной службы по чрезвычайным происшествиям, в городе повреждены гараж и газовая труба, по другому адресу горели обломки беспилотника.

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"Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные жилые дома. В Запорожском районе загорелись хозяйственная постройка и сеновал. По другому адресу горели обломки беспилотника", - говорится в сообщении.

Ночная атака дронов

Как известно, Россия продолжает терроризировать Украину с помощью дронов-камикадзе. Оккупанты каждую ночь запускают их из РФ и оккупированных территорий, разрушая инфраструктуру и убивая людей.

Во время ночной атаки о взрывах сообщали жители Киевской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.

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