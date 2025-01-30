Вся стратегия россиян направлена на полную оккупацию Донецкой области.

Полной оккупацией города Торецк российские захватнические войска хотят решить сразу несколько своих задач.

Об этом в эфире телеканала "Суспільне" сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, оккупанты стремятся оттеснить украинские войска от Ясиноватской трассы и защитить военные гарнизоны в районе Горловки от дальнобойной артиллерии:

"Основная задача, которая стояла перед россиянами при наступлении на Торецк - отодвинуть линию фронта от пригородов Донецка. Особенно от индустриальных районов, которые они используют как логистику, склады, места рассредоточения и накопления своих войск, и для наступления на Часов Яр".

Он добавил, что бои за Торецк позволяют Силам обороны сковывать российские войска и бить дальнобойной артиллерией по местам скопления их сил с Донецкого направления. В то же время бои ведутся в пределах города, что значительно усложняет его оборону.

Видео дня

"Это очень серьезно влияет на управление войсками. И тот, кто может больше контактировать со своими подразделениями, особенно на переднем крае, тот и может держать инициативу на конкретных участках", - добавил Тимочко.

По его убеждению, российским захватчикам принципиально занять город, чтобы пытаться двигаться в район Часового Яра или сунуться в район Дружковки и Константиновки, а следовательно, чтобы выйти на Краматорск и Славянск. Это свидетельствует, что вся их стратегия направлена на полную оккупацию Донецкой области, с каких бы направлений они не наступали.

Бои за Торецк

Как сообщал УНИАН, 24 января бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак сказал, что украинский город уже почти полностью оккупирован российскими захватчиками.

В последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что за сутки на Торецком направлении украинские защитники отбили семь атак в районах Торецка, Щербиновки и Крымского, три боестолкновения еще продолжаются.

Вас также могут заинтересовать новости: