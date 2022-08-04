Ранее Шойгу похвастался, что российские войска уничтожили шесть установок HIMARS .

Российский ФСБшник, террорист Игорь (Стрелков) Гиркин советует россиянам не верить в доклады министра РФ обороны Сергея Шойгу о якобы уничтоженных шести HIMARS.

Об этом шла речь в видеоблоге Гиркина.

"Фанерному (Шойгу - ред.) верить - себя не уважать", - подытожил террорист.

Говоря о работе HIMARS, Гиркин сказал, что в результате ударов американских РСЗО на поле боя у него погибли некоторые знакомые: "К сожалению, некоторые мои товарищи побывали по близости. Впечатления у них, конечно... Те, кто побывал в области поражения, к сожалению, уже ничего не могут рассказать. Те, кто непосредственно оказались накрыты".

"Короче, серьезное оружие. И не надо к нему относиться легкомысленно. А это оружие действительно современное. Может быть, не самое современное, но современное массовое. И по своим параметрам оно, к сожалению, значительно превосходит по точности попадания наши РСЗО типа "Смерч", "Ураган", не говоря уже о "Град". Это вообще ни о чем", - ответил Гиркин.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу похвастался, что российские войска уничтожили шесть установок HIMARS и сотни ракет к системам в Украине.

Пентагон опроверг это заявление. В ОК "Пивдень" ответили, что россияне пока не уничтожили ни одной системы.

ВСУ регулярно уничтожают склады боеприпасов, военные базы оккупантов и повреждают стратегически важную для врага инфраструктуру из HIMARS. ПО мнению отдельных экспертов, это замедлило продвижение противника на востоке.

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