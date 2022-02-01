Заявление террориста Басурина было сделано из-за поставок Киеву оборонительного вооружения.

Так называемый спикер боевиков "ДНР" Эдуард Басурин прямым текстом говорит, что не существует никаких самостоятельных "республик", и за "ЛДНР" на самом деле стоят "другие страны".

На соответствующее видеообращение террориста обратил внимание в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский.

"Мы предупреждаем Украину о том, что мы будем вынуждены обратиться к дружественным странам за военной и военно-технической помощью, чтобы сделать паритет по поставкам ооружения и показать, что мы не самостоятельны, а за нами есть другие страны, которые не хотят "агрессии" по отношению к "республикам" со стороны Украины", - сказал боевик Басурин.

Казанский отмечает, что ему непонятно, почему террорист говорит о "других странах" во множественном числе, если эта страна одна, и все знают ее название. Речь идет о государстве-агрессоре - России.

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Ранее британский журналист, зарубежный корреспондент The Guardian Люк Гардинг заявил, что Россия вряд пойдет на открытое вторжение в Украину, однако может устроить вооруженную провокацию на Донбассе.

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