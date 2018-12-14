Боевики "ДНР" привели свои силы в полную боеготовность - уже придумали "отмазку"

Ранее "наступление ВСУ" мерещилось и МИД РФ.

Все так называемые воинские части боевиков "ДНР" приведены в полную боевую готовность.

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Об этом заявил "заместитель командующего оперативным командованием" оккупированных районов Донецкой области Эдуард Басурин, передают ресурсы террористов.

Отмечается, что на данный момент подразделения донецких боевиков доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

Боевики нашли "отмазку" данным действиям: говорят, это якобы связано с "угрозой наступательных действий со стороны ВСУ".

Ранее Министерство иностранных дел РФ вслед за подконтрольными России боевиками на Донбассе объявило о возможном наступлении украинских Вооруженных сил для отмены выборов в Украине.