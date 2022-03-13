112-я отдельная бригада за помощью "Стугны" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль.

Тероборона Киева уничтожила колонну вражеской техники и остановила ее продвижение.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Тероборона Киева остановила продвижение вражеской техники", - заявил он.

По словам Геращенко, 112-я отдельная бригада за помощью "Стугны" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль.

Напомним, в Киевской области оккупанты во время эвакуации расстреляли колонну женщин и детей. Это произошло вчера, 11 марта, при попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район) в сторону села Остролучье - по согласованному с РФ "зеленым" коридором.

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