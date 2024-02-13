Утверждается, что терминалы работают только рядом с украинскими границами.

Терминалы Starlink продают в России частные торгаши. Стоимость таких терминалов - от 450 евро до 2843 евро, пишет российский Telegram-канал "Важные истории".

Отмечается, что журналисты издания под видом волонтеров поговорили с представителями трех российских площадок, где продают терминалы Starlink для фронта. Утверждается, что терминалы работают только рядом с украинскими границами, а кабинет устройства подключается к сети через Польшу.

"Стоимость таких терминалов на внутрироссийском рынке составляет от 450 евро до 2843 евро, а цена на стандартную подписку начинается с 50 евро в месяц", - говорится в сообщении.

Также со ссылкой на продавцов утверждается, что терминалы будут бесперебойно работать на оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск заявил, что ни один его Starlink не был продан России прямо или косвенно.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ответили, что терминалы Starlink находятся в свободной продаже на территории РФ.

Позже в ГУР добавили, что терминалы Starlink россияне закупают в арабских странах.

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