По словам аналитика, позиция Илона Маска более лояльна к РФ, чем к Украине.

Россияне получили доступ к спутниковой связи Starlink через ОАЭ. В этом не имеет сомнений военный аналитик Олег Жданов. В интервью "Телеграфу" он заявил, что это несет риски ухудшения ситуации на фронте.

"Уже сейчас у наших ребят на терминалах падает скорость, но это не единственная проблема. Наличие интернета на поле боя, особенно на "нуле", дает возможность улучшить систему военного управления, информированность войск, передачу разведданных и прочее. Для врага это очень большой плюс", – отметил эксперт.

По его словам, позиция Илона Маска более лояльна к РФ, чем к Украине. При желании, компания SpaceX может ограничивать доступ каждого отдельного терминала к общей системе связи.

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"Частично мы защищены от этого тем, что часть комплектов нам поставляет Пентагон. Его установки заблокированы от вмешательства и даже сама SpaceX не имеет возможности влиять на их работоспособность. Относительно работы других, могут возникать нюансы", – добавил военный аналитик.

Starlink у российских войск

В феврале СМИ начали публиковать информацию, что российская армия начала использовать терминалы Starlink. Данную информацию подтвердило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Одновременно в SpaceX заявили, не ведущих никаких дел с российским правительством или его военными. В ответ на электронное письмо SpaceX не предоставила комментария, но сослалась на свое заявление через сообщение на X.

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