Долгая продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке.

Сейчас продолжается ДНК-экспертиза тел погибших во время теракта в Еленовке украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В ведомстве напомнили, что после сложных переговоров удалось вернуть 54 тела защитников из Еленовки.

"Их идентификация – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации. Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени", - говорится в сообщении.

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В свою очередь представитель Офиса уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил алгоритм ДНК-экспертизы и причины долговременности процесса.

"Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Долгая продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке", - отметил он.

Участники заседания координационного штаба договорились найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.

Трагедия в Еленовке

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого было разрушено здание, где содержались выведены с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

3 августа агентство Reuters сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о запуске миссии по установлению фактов об убийстве украинских военнопленных в Еленовке.

Однако уже 5 января стало известно, что Гутерриш распустил миссию по расследованию факта убийства украинских военнопленных в Еленовке. По его словам, причиной расформирования миссии является отсутствие необходимых гарантий безопасности и доступа.

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