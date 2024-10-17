Враг продолжает стараться использовать свои преимущества в живой силе.

Темпы продвижения российских оккупационных войск на фронте в Украине несколько замедлились. Такое заявление сделал эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

"Враг продолжает стараться использовать свои преимущества в живой силе: старается подвинуться на Покровском и Кураховском направлении и, конечно же, действует активно в районе Часового Яра, на Купянском направлении и на Курском направлении", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, на некоторых участках передовой украинские военные вынуждены отступать. При этом на большинстве участков фронта ситуация относительно стабилизировалась – у врага нет возможности продвигаться дальше.

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"Но на этих направлениях, конечно же, он концентрирует свои удары, надеясь использовать еще и погодные особенности, которые складываются, позволяя проводить достаточно динамичные действия на суше", – добавил Варченко.

Война в Украине: другие новости

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Торецк Донецкой области. Однако битва за город может затянуться на месяцы, считает военный эксперт, майор запаса НГУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Тем временем россияне перебросили на Тендровскую косу дивизион речных катеров из Севастополя. Как рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, оккупанты несколько недель назад также усилили свое присутствие на Кинбурнской косе. Враг боится, что Силы обороны начнут форсирование.

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