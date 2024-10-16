Очень важна слаженная работа между всеми подразделениями, отметил боец.

Серьезной проблемой для ВСУ на фронте в Украине является слабое прикрытие пехоты. Об этом рассказал командир батальона "Свобода" Петр Кузик, передает 24 канал.

"Есть большие пробелы с прикрытием пехоты от вражеских дронов. По сравнению с врагом, мы слабо прикрываем бойцов РЭБами, пехота почти не прикрыта контрбатарейной борьбой", - заявил боец.

Однако, и в таких условиях украинские пехотинцы показывают высочайший уровень героизма, выносливости и стойкости, добавил Кузик:

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"Он не просто заоблачный, а недосягаемый для натовских сил и солдат любых стран. Я не преувеличиваю. Мы выполняем задачи на грани возможного".

По его словам, очень важна при этом слаженная работа между всеми подразделениями, так как помощь от других частей является существенным фактором. Отмечается, что в связи с дефицитом средств украинским бойцам приходится кооперироваться с соседними подразделениями, делиться боеприпасами, информацией.

Война в Украине: потери России

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют около 672 тысяч 850 человек личного состава. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 тысячу 450 российских оккупантов.

Также РФ потеряла на поле боев в Украине не менее: танков - 8 тыс. 997, брованных машин - 17 тыс. 969, артиллерийских систем - 19 тыс. 459, РСЗО - 1 тыс. 231, средств ПВО - 978, самолетов - 369, вертолетов - 329.

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